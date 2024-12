Corte : Plusieurs centaines de personnes se mobilisent pour la défense de la langue corse

Vingt minutes plus tard, les étudiants ressortaient de cette entrevue « pour rien, comme d’habitude."

"Nous avons fait part au sous-préfet de nos revendications en faveur de la langue et il nous a simplement répondu qu’il ne pouvait rien faire à son niveau. Nous ne retenons rien de cette réunion », expliquait Ghjuliu Antone Susini, porte-parole de la Ghjuventù Indipendentista. Pour le syndicaliste étudiant « il faut contourner le problème du refus de la cooficialité ».

Et il prenait pour exemple le milieu associatif à travers Scola Corsa : « C’est une avancée et, grâce à Scola Corsa, qui se calque sur le modèle basque, on arrive à contourner le problème que pose l’État français. Cela fait plus de quarante ans que le peuple corse se bat pour sa langue sans obtenir une quelconque avancée. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous demandons de contourner la question. On sait très bien qu’institutionnellement, nous n’y arrivons pas. Donc, il faut aborder la question d’une autre façon en parlant notre langue partout et tous les jours. Il faut arrêter de demander des accords à l’État français qui ne nous a jamais rien accordé ».

Paghjelle et chants se sont poursuivis dans la soirée avant que la foule ne se disperse dans le calme.