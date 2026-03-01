Corte - Partage d'expériences, Santé mentale & Sport à l’Université

Pour cette manifestation très intéressante, les étudiants ont convié de nombreux intervenants : Coachs mentaux, sportifs professionnels, psychologue chargé de l’accompagnement des athlètes de haut niveau…Parmi ceux-ci : Emanuel Augey (psychologue) , Julian Palmieri (ancien footballeur professionnel), Franck Bruno (explorateur, aventurier de l’extrême),





Guillaume Peretti (ultra-traileur) et Yannick Cahuzac (entraineur, ancien footballeur professionnel). Ce projet permet également de valoriser la filière Techniques de Commercialisation, en illustrant la capacité des étudiants à concevoir, organiser et promouvoir un événement professionnel à forte portée sociale et territoriale.





Au programme

13h45 : introduction par les étudiants

14h00 : Emanuel Augey : Présentation du thème Santé mental et Sport.

14h45 : Julian Palmieri : Gestion du mental et du stress.

15h30 : Franck Bruno : Résilience et dépassement de soi

16h30 : Guillaume Peretti : Dans la tête d’un ultra-traileur

17h15 : Yannick Cahuzac : Coaching et performance

17h30 : Conclusion

