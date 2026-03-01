Corte - Partage d'expériences, Santé mentale & Sport à l’Université

Pour cette manifestation très intéressante, les étudiants ont convié de nombreux intervenants : Coachs mentaux, sportifs professionnels, psychologue chargé de l’accompagnement des athlètes de haut niveau…Parmi ceux-ci : Emanuel Augey (psychologue) , Julian Palmieri (ancien footballeur professionnel), Franck Bruno (explorateur, aventurier de l’extrême),
Guillaume Peretti (ultra-traileur) et Yannick Cahuzac (entraineur, ancien footballeur professionnel). Ce projet permet également de valoriser la filière Techniques de Commercialisation, en illustrant la capacité des étudiants à concevoir, organiser et promouvoir un événement professionnel à forte portée sociale et territoriale.
Au programme
13h45 : introduction par les étudiants
14h00 : Emanuel Augey : Présentation du thème Santé mental et Sport.
14h45 : Julian Palmieri : Gestion du mental et du stress.
15h30 : Franck Bruno : Résilience et dépassement de soi
16h30 : Guillaume Peretti : Dans la tête d’un ultra-traileur
17h15 : Yannick Cahuzac : Coaching et performance
17h30 : Conclusion
Guillaume Peretti (ultra-traileur) et Yannick Cahuzac (entraineur, ancien footballeur professionnel). Ce projet permet également de valoriser la filière Techniques de Commercialisation, en illustrant la capacité des étudiants à concevoir, organiser et promouvoir un événement professionnel à forte portée sociale et territoriale.
Au programme
13h45 : introduction par les étudiants
14h00 : Emanuel Augey : Présentation du thème Santé mental et Sport.
14h45 : Julian Palmieri : Gestion du mental et du stress.
15h30 : Franck Bruno : Résilience et dépassement de soi
16h30 : Guillaume Peretti : Dans la tête d’un ultra-traileur
17h15 : Yannick Cahuzac : Coaching et performance
17h30 : Conclusion
-
Municipales à Morosaglia: Vincent Cognetti a présenté sa liste "Inseme Appruntemu l'Avvene"
-
Football Grand Sud - Bonifacio s'impose à Ghisonaccia
-
CNI, Quindec'anni dopu, sempre è più chè mai qui !
-
Soirée caritative au Domaine de Murtoli le 25 avril au profit de l’Association Arc-en-Ciel
-
L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match