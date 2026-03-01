CorseNetInfos
Corte - Partage d'expériences, Santé mentale & Sport à l’Université


Philippe Jammes le Samedi 28 Février 2026 à 14:56

Ce lundi 2 mars à 13h30 au Campus Grimaldi de Corte, les étudiants de 2e année du BUT Techniques de Commercialisation de l’IUT de Corte organise un partage d’expériences autour du thème Santé mentale & Sport. L’événement est gratuit et ouvert à tous.



Partage d'expériences, Santé mentale & Sport ce lundi 2 mars à l’Université de Corte.
Pour cette manifestation très intéressante, les étudiants ont convié de nombreux intervenants : Coachs mentaux, sportifs professionnels, psychologue chargé de l’accompagnement des athlètes de haut niveau…Parmi ceux-ci : Emanuel Augey (psychologue) , Julian Palmieri (ancien footballeur professionnel), Franck Bruno (explorateur, aventurier de l’extrême),


Guillaume Peretti (ultra-traileur) et Yannick Cahuzac (entraineur, ancien footballeur professionnel). Ce projet permet également de valoriser la filière Techniques de Commercialisation, en illustrant la capacité des étudiants à concevoir, organiser et promouvoir un événement professionnel à forte portée sociale et territoriale.


Au programme
13h45 : introduction par les étudiants
14h00 : Emanuel Augey : Présentation du thème Santé mental et Sport.
14h45 : Julian Palmieri : Gestion du mental et du stress.
15h30 : Franck Bruno : Résilience et dépassement de soi
16h30 : Guillaume Peretti : Dans la tête d’un ultra-traileur
17h15 : Yannick Cahuzac : Coaching et performance
17h30 : Conclusion
 




