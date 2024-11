Corte : Le second souffle du Tennis Club cortenais

Côté infrastructure, le Tennis Club Cortenais ne manque pas d’atouts. Ses quatre courts, dont deux en béton poreux et deux en terre artificielle, permettent de répondre aux besoins des joueurs. La terre artificielle, particulièrement appréciée pour sa douceur sur les articulations, a été installée par les anciens dirigeants. Les cours collectifs, organisés du lundi au vendredi, sont limités à quatre joueurs afin d’assurer un suivi de qualité. Des cours individuels de trois heures sont également proposés pour les débutants comme pour les joueurs en quête de perfectionnement.



Le club organise chaque année deux événements majeurs : son tournoi d’été et son tournoi de rentrée, qui a eu lieu en octobre dernier. Cette édition a attiré 155 joueurs venus de toute la Corse, de l’Ajaccien à la Plaine Orientale en passant par la Balagne et Bonifacio. « Organiser les matchs en fonction des horaires de travail et des distances de déplacement des joueurs est toujours un défi, mais nos bénévoles ont assuré, même en fin de soirée, pour préparer les repas et soutenir les compétiteurs », explique Marie-Thérèse Martini.