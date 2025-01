Corte - Le réveillon de la Saint Sylvestre a tenu ses promesses

Ambiance tout aussi branchée à La Coupole, au Café du Commerce, au Trésor, au Rex, au Bip's tout comme au Café Riche où Sébastien, le plus boute-en-train de la soirée dans son smoking de fête, entraînait les jeunes fêtards avec zèle et sympathie dans un tourbillon de folie. Toute paillettes et sequins, la salle avait pris l'allure d'une authentique boule à facettes, filles et garçons, sourire aux lèvres, allaient dans toute la fougue de leur jeunesse dans des danses qui les porta jusqu'au bout de la nuit. Plus haut, sur le cours Paoli, à l'entrée des Lubbiacce, deux ambiances distinctes ou les plus anciens étaient rassemblés au Cyrnea Bar autour de Pascal Verduri, tandis que les plus jeunes se déchaînaient sans complexe autant sur les tubes des années 80 que sur ceux d'aujourd'hui au "Cyrnea Village" autour de son DJ Henry, Sans oublier la discothèque de la ville " L'Enjoy", prise d'assaut dés 23 heures par les plus jeunes Puis de partout, au diapason des cloches de l'église, retentissait le traditionnel Pace è Salute qui faisait basculer tout le monde avec enthousiasme et embrassades, dans la nouvelle année 2025, riche de vœux et espérances !

​Gilda Emmanuelli et Mario Grazi