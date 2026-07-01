Corte : Le départ des 69 km avancé à 2 heures la nuit prochaine

La direction de course du Restonica Trail by UTMB vient d'informer d'un changement d'horaire de départ pour le 100K du Restonica Trail by UTMB (RT100K) : en raison de conditions orageuses instables annoncées par notre météorologue en fin de journée samedi (entre 15h et 18h), l'organisation a décidé, par mesure de précaution, d'avancer le départ à 2h00 (au lieu de 4h30 initialement prévu), réparti en trois vagues de dix minutes. Cette anticipation permet aux coureurs de franchir ce secteur dans de bonnes conditions. Le reste du parcours n'est pas concerné, le parcours et le kit obligatoire restent inchangés. La sécurité des coureurs reste la priorité absolue des organisateurs. Dans ces conditions, les arrivées des deux courses, à savoir le Restonica Trail et le Tavignanu Trail ( départ à 6h30), seront proches dans le temps (100K prévues vers 9h50, 50K prévues vers 9h40), un dispositif adapté sera mis en place sur la raquette d'arrivée.