Corte : Le Comité Corse FSGT a mis ses licenciés à l'honneur

Minimes Filles - 3ème Place : Anaïs Armand (Cyclo Casinca Costa Verde)

Kyus Juniors/Seniors Masculins -73 KG - 3ème Place : Michael Soares (Kodokan Corse)

Kyus Juniors/Seniors Féminines -57 KG - 3ème Place : Elsa Vaillant (Kodokan Corse)

Kyus Cadettes -63 KG - 3ème Place : Sirine Cerani (Kodokan Corse)

Benjamins -55 KG - 3ème Place : Jalal Gaouzi (Shin Gi Tai Borgo Judo)

Minimes Filles -44 KG - 3ème Place : Maëlle Guillon (Shin Gi Tai Borgo Judo)

Féminines Haut Niveau 1 - 3ème Place : GFCA Volley-Ball

Féminines Haut Niveau 2 - 3ème Place : Volley-Ball Bastiais

Juniors - Vice-Champion de France : Nathan Cette (Étoile Cycliste Bastia Biguglia)

Espoirs - Vice-Champion de France : Samuel Doreau (Étoile Cycliste Bastia Biguglia)

Benjamins -42 KG - Vice-Champion de France : Danil Mattei Suvorov (Shin Gi Tai Borgo Judo)

Seniors Féminines - Vice-Championne de France : Savéria Luchesi (Judo Club Bastiais)

Benjamines -52 KG - Championne de France : Célia Vecchioli (Shin Gi Tai Borgo Judo)

Masculins Promotion A - Champions de France : GFCA Volley-Ball

Les licenciés et clubs mis à l'honneur lors de cette cérémonie sont les suivants :Le président du Comité Corse FSGT a exprimé ses remerciements et félicitations aux athlètes tout en saluant le travail remarquable des présidents, éducateurs, et bénévoles des clubs. "Leur dévouement permet à la Corse de briller sur la scène sportive nationale." indique Laurent Bonnemaison.La cérémonie s'est clôturée autour d'un buffet convivial, offrant aux invités l'occasion d'échanger dans une atmosphère chaleureuse.