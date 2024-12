Corte : La ville s’est parée de ses habits de lumières

Les habitants et visiteurs peuvent à nouveau admirer les décorations de Noël qui illuminent Corte. Le cœur de la ville, en particulier l’artère commerçante du cours Paoli, est embelli par une série d’illuminations étincelantes et de personnages festifs installés sur les ronds-points. Ces décorations ne manquent pas d’ajouter une touche de magie et de joie à l’approche des fêtes. "En 2023, nous avons signé un contrat avec l’entreprise Stella Artifice, lauréate de l’appel d’offres, pour un montant de 200 000 euros sur quatre ans, soit un investissement annuel de 50 000 euros", a déclaré le maire de Corte, le Dr Xavier Poli. Cet investissement couvre la location de décors lumineux et de personnages, créant un cadre festif propice aux photos en famille. "Les personnages sont conçus pour permettre aux enfants de s’installer et de poser, renforçant ainsi l’atmosphère de fête que nous voulons instaurer", ajoute-t-il.



Cet effort est également destiné à soutenir le commerce local et à apporter un peu de légèreté aux habitants, notamment en ces temps incertains. "Les décorations de Noël sont équipées de LEDs basse consommation, dans le prolongement de notre politique d’économies d’énergie", précise le maire. Par ailleurs, une décoration spéciale a été prévue pour le marché de Noël de la Fédération des Commerçants et Artisans de la ville, qui sera inaugurée le 16 décembre.

Un programme festif

Corte accueillera son traditionnel marché de Noël du 16 au 22 décembre, sur l’esplanade du parking Tuffelli. De nombreux chalets seront installés, offrant aux visiteurs une atmosphère chaleureuse, avec des animations prévues toute la journée et jusqu’à 23 heures. Ce marché, soutenu par la commune et ses équipes techniques, promet d’être une belle occasion de faire ses achats tout en profitant des festivités.



Le vendredi 20 décembre, une grande parade de Noël défilera dans les rues de Corte, avec chars, Père Noël et écoles de danse, animant le cours Paoli et la place Paoli. Un goûter festif sera également organisé le samedi 14 décembre, à partir de 15 heures, sur la place des Purette, récemment rénovée.