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Corte : La parade carnavalesque des écoliers !


Mario Grazi le Jeudi 19 Mars 2026 à 15:33

Comme chaque année, les écoles des Purette et de Sandreschi ont organisé, ce jeudi 19 mars,le carnaval des enfants. Une belle manifestation qui a été mise en place en commun et qui a vu plus de 300 enfants déguisés, défiler dans les rues de Corte !



Studio Photos Grazi Ritratti
Studio Photos Grazi Ritratti
Cette année, et pour la première fois, les écoles primaires des Purette et de Sandreschi ont organisé, ce jeudi 19 mars, le carnaval des enfants sous la houlette de leurs directrices Rosine Antolini et Chantal Baldacci. Ainsi plus de 300 élèves du CP au CM2 ont paradé dans les rues de Corte ce jeudi après-midi.

Fort heureusement, le soleil a remplacé la pluie de la veille et malgré une température fraîche, les enfants ont su réchauffer l’ambiance, tandis que la sono mobile d’Eric Albertini rythmait la marche au son des musiques festives.
Serpentins et confettis étaient lancés sur les passants par les enfants, et les personnels enseignants. Des passants qui ne ménageaient pas leurs applaudissements devant ce beau et merveilleux spectacle.


Partis à pied de l’école des Purette vers l’avenue Jean Nicoli, les enfants ont rejoint leurs camarades de Sandreschi à la hauteur du Pauvre Diable pour entamer leur parade. Ils remontaient le cours Paoli en direction de la place Paoli avant de descendre les Lubbiacce pour rejoindre l’avenue du Président Pierucci puis l’avenue Xavier Luciani avant d’emprunter une nouvelle fois le cours Paoli. La parade se terminait sur l’esplanade du parking Tuffelli où un immense goûter attendait la joyeuse troupe bigarrée.  Un goûter et des boissons offerts par les parents qui se sont également mobilisés à cette occasion.
Une manifestation particulièrement réussie qui est un peu une répétition du grand carnaval de Corte qui aura lieu en mai prochain !
 














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