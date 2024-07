Corte : Explosion dans le bâtiment Edmond-Simeoni de l'Université de Corse

Mardi 30 juillet, aux alentours de 22h30, une explosion s'est produite au sein de l'UMR Edmond Simeoni de l'Université de Corse. Le service d'incendie et de secours de Haute-Corse a rapidement dépêché des équipes sur place et indiqué que l'explosion n'a pas entraîné de départ d'incendie, ni fait des victimes, le bâtiment étant inoccupé depuis la fin de semaine dernière en raison des vacances.

Les forces de l'ordre et les services de secours sont rapidement intervenus sur les lieux pour sécuriser la zone et entamer les premières investigations.



Si a ce stade, l'origine de l'explosion reste indéterminée, le procureur de la République de Bastia, Jean Philippe Navarre indique qu e une enquête du chef de destruction par un moyen dangereux pour les personnes a été ouverte et confiée à la section de recherches de Haute-Corse et à la brigade de recherches de Corte. " Aucune hypothèse n'est néanmoins privilégiée quant à l'origine de l'explosion, accidentelle ou criminelle. Les premières constatations réalisées sur les lieux au cours de la nuit ne montrent pas trace d'une quelconque revendication." précise le parquet.