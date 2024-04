Corte : De nouveaux jeux pour les enfants partout en ville

Par ailleurs, sur l’esplanade Tuffelli, en centre-ville, l’ensemble des jeux a été changé : « Ils étaient anciens et nous nous devions de les remplacer pour des raisons évidentes de sécurité. Ces jeux ont nécessité la création de dalles de béton, au Parc-Hôtel et à Saint-Jean, avant l’installation d’un revêtement de sécurité permettant d’amortir d’éventuelles chutes. Malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir sur le square Mignucci, car le site manque de place », a poursuivi Philippe Sindali, adjoint au maire, délégué au cadre de vie, aux travaux et à la Police municipale.



Du côté du Domaine de Saint-Jean, la commune avait procédé à l’installation de tables et de bancs en bois à destination des familles. Un aménagement réalisé à droite du grand parking, où une fontaine a également été créée. Pour rendre encore plus agréable cette zone ombragée, un grand jeu pour enfant vient donc de voir le jour. « Nous avons ainsi développé un espace de convivialité où de nombreux anniversaires sont même organisés », a fait remarquer Philippe Sindali.



Le montant total de cet investissement se monte à 120 000 euros hors taxes, financé à 50% par la commune et à 50% par la Collectivité de Corse.