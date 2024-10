Corsica Sheepdog : l’art du dressage de border collie au troupeau s’installe à Afa

Corsica Sheepdog ouvre ses portes à Afa, avec une initiative dédiée aux border collies et à l’art du travail au troupeau. Après plus d'un an de préparation et d’entraînement avec leurs chiens Blake et Sly, l’équipe de Corsica Sheepdog - Leslie Orsatti et Laura Luciani - propose désormais une formation adaptée aux propriétaires de cette race. Laura, cofondatrice du projet, décrit cette aventure comme « une idée, une envie qui a germé dans nos têtes. Une passion pour le troupeau qui s’est déclarée dès que nous avons commencé. »



Le dimanche 17 novembre, une après-midi découverte, de 14 à 17 heures, permettra aux participants de s’immerger dans les techniques de travail au troupeau. Conçue pour les bergers professionnels et les particuliers curieux de découvrir cette discipline, cette initiation portera sur les méthodes de dressage spécifiques au border collie. Les propriétaires auront l’occasion d’observer des démonstrations, d’apprendre les bases du dressage de leur chien et de comprendre l’importance de choisir un chien adapté au travail au troupeau.



Chaque participant pourra tester son border collie sur un troupeau de moutons camerounais, un exercice permettant d’évaluer les aptitudes naturelles de l’animal pour ce type de travail. La présentation abordera aussi les principes de base du dressage avec les ordres essentiels pour initier un chien à cette discipline, ainsi que des conseils personnalisés pour ceux qui souhaitent approfondir leur apprentissage.



Corsica Sheepdog, dont l’objectif est de former à la fois des propriétaires et des bergers dans l’art du dressage au troupeau, présentera également l’ensemble des prestations et tarifs pour les stages plus avancés. À la fin de la session, une foire aux questions permettra d’éclairer les participants sur les diverses pratiques et exigences de cette formation.





Infos ++

Cet événement est ouvert au tarif de 10 euros par personne et par chien et se tiendra au Chemin des Moulins, 20167 Afa. Pour garantir la sécurité, les chiens doivent être exempts de toute pathologie, traités contre les parasites et non agressifs envers les autres chiens ou les moutons. Corsica Sheepdog invite ainsi les passionnés de la région à découvrir et explorer le potentiel de leur chien de berger, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Pour toute information complémentaire, les intéressés peuvent contacter le 06 71 64 42 23 ou le 06 17 47 05 55.