Corsica Linea : plusieurs traversées annulées à cause du mauvais temps

"En raison des mauvaises conditions annoncées sur Bastia ce week-end, nous sommes contraints d’annuler la traversée Marseille – Bastia de ce soir (31/03) et par conséquent celle de demain (01/04) Bastia – Marseille." annonce Corsica Linea ce vendredi dans un communiqué. ême si la vigilance jaune ne débute que ce soir minuit et sera active jusqu'à demain, samedi, midi, la compagnie maritime a préféré annuler les deux traversées."Des campagnes de SMS et d'appels sont actuellement en cours afin d'informer les passagers concernés. L’information est également disponible sur nos réseaux sociaux." indique Corsica Linea.