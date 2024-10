Corsica Linea mise sur l’intelligence artificielle pour réduire son empreinte carbone

Corsica Linea s'engage dans la décarbonation de sa flotte avec l'intelligence artificielle. Dans le cadre de son plan stratégique, la compagnie vise une réduction de 40 % de ses émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030. Pour y parvenir, Corsica Linea mise sur Voyage Optimizer, un outil qui analyse des données massives récoltées par des capteurs à bord et des informations météorologiques. Cette technologie permet aux commandants de navires de sélectionner le trajet le plus économique en carburant. « Avant chaque départ, le commandant entre la destination et les horaires. L'application propose alors la configuration de voyage la plus efficace, permettant ainsi de réduire nos émissions de CO₂ . Une baisse de 4 % de la consommation de carburant par traversée, soit environ 10 000 tonnes de CO₂ évitées chaque année. », explique Aurélien Maillard, commandant de bord chez Corsica Linea.



Un suivi en temps réel des performances

Le déploiement de Voyage Optimizer s’accompagne de la création d’un « fleet center », un centre opérationnel qui permet un suivi en temps réel des performances des navires. Ce dispositif, conçu en collaboration avec Spinergie, offrira une évaluation complète des performances énergétiques, analysant l'impact des choix techniques sur la consommation des navires. « Notre partenariat avec Spinergie illustre notre engagement vers une transition énergétique réussie. Les économies réalisées grâce à ces technologies sont réinvesties dans la modernisation de notre flotte, qui doit répondre aux attentes écologiques des territoires que nous desservons. » indique Pierre-Antoine Villanova, Directeur général de CORSICA linea.



Vers une flotte maritime plus verte

Avec un investissement de 500 millions d’euros prévu pour l’adaptation et le renouvellement de sa flotte, CORSICA linea prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte carbone. La compagnie a récemment mis en service son premier navire propulsé au GNL, A Galeotta, et prévoit d'ajouter un second navire, le Capu Rossu, d'ici 2026, se réjouit Jean Cristofari, président et co-fondateur de Spinergie. « La décarbonation du maritime est un défi immense. Avec Voyage Optimizer, nous fournissons des analyses précises qui aident les commandants à optimiser leurs traversées. Corica linea est un acteur innovant, résolument engagé dans la transition écologique. »