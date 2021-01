Corsica Libera : « Le temps de la mobilisation active est arrivé »

« Nous sommes obligés de dresser un constat amer en ce début d’année 2021 ». En effet, pour Corsica Libera, l’année qui vient de s’écouler n’a pas été celle de l’apaisement des relations avec l’État : « Sur tous les sujets portés par les nationalistes, l’État français a opposé son mutisme méprisant voire son refus autoritaire et hautain ». Rappelant les épisodes de la fouille « humiliante » imposée aux élus à l’Alboru lors de la venue du président de la République Emmanuel Macron ou les « choix répressifs envers les prisonniers politiques corses », le mouvement fustige l’attitude du gouvernement. Il dénonce notamment le retour de la « politique des Gouverneurs », chargés de « réduire au silence l’exaspération qui monte » au sein de la société corse.



Néanmoins, pour Corsica Libera, si les dossiers n’avancent pas, et notamment celui de l’autonomie de droit pleine et entière, la responsabilité n’est pas seulement imputable à l’État. « Les responsabilités sont partagées » affirme le mouvement. En cause, la stratégie de ses partenaires de mandature, dénoncée comme « la recherche d’un consensus mou ». Après six années de gouvernance, et à quelques mois des élections territoriales, le constat dressé par Corsica Libera est sans appel : « La Collectivité de Corse a malheureusement globalement failli ».



Aussi, le mouvement plaide pour un changement de stratégie : « L’heure des discours sans lendemain à l’Assemblée est terminée, le temps de la mobilisation est arrivée ». Et c’est sur le terrain de la mobilisation populaire que Corsica Libera se positionne, en lançant un appel « à l’ensemble de la société corse » notamment pour soutenir Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, dossier « emblématique de la lutte des Corses ».