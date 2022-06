Corse : une dotation de 30 000 euros pour rénover le château de Quenza

En mars 2022 le château de Quenza a été sélectionné dans le cadre de la « Mission Patrimoine » projet porté par Stéphane Bern, déployé par la Fondation du patrimoine et soutenu par le ministère de la Culture et FDJ (Française des jeux) qui a pour but la sauvegarde du patrimoine français en péril.



Une baisse médiévale en péril

Le château est une imposante bâtisse de style médiéval datant du début XXème, situé au cœur de l’Alta Rocca, a été construit dans l’entre-deux guerres en 1935 par Sébastien Colonna Cesari (Consul Général de France jusqu’en 1932) sur le modèle des palazzi toscans. Obligé de quitter son pays à l’âge de 19 ans, il a fait édifier ce château à son retour en Corse à l’entrée du village, au milieu d’un parc et d’un environnement naturel et paysager particulièrement remarquable, avec une vue imprenable sur les Aiguilles de Bavella.

Rêve inachevé par manque de fond, Sébastien Colonna Cesari y est décédé le 4 avril 1939.

Aujourd’hui propriété de la commune de Quenza, cette belle maison de maître à tour carrée et fenêtre à colonnettes est en péril éminent et l’accès en est formellement interdit. Les niveaux intérieurs et de la toiture sont dans un état pour le moins alarmant et risquent de s’effondrer à chaque épisode de neige ou de pluies intenses.





Une ouverture au public dès la fin des travaux La Commune de Quenza et la Communauté de Commune de l’Alta Rocca souhaitent à travers ce projet rendre une certaine dynamique à cet édifice. Pour cela, plusieurs projets sont à l’étude et différentes pistes sont évoquées, notamment l’installation des services de la Mairie, de ceux de la Communauté ou en encore d’une antenne du Parc Naturel Régional de Corse. Les salles du rez-de-chaussée se prêteraient à l’organisation d’événements culturels (concerts, expositions conférences, projections de cinéma en plein air…). Des travaux d’urgence s’avèrent donc nécessaire.

Le château de Quenza situé dans le Parc naturel régional de Corse a reçu une dotation de 30 000 euros pour sa rénovation. Des travaux financés par Airbnb et la fondation du patrimoine via un nouveau programme intitulé : "patrimoine et tourisme local". Lancé en novembre 2021 par la Fondation du patrimoine, ce programme triennal et encore peu connu bénéficie d’un mécénat de 5,6 millions d’euros d’Airbnb. Il permettra de soutenir jusqu’à 200 projets de restauration d’édifices, privés et publics, situés dans les territoires ruraux de France. Au niveau national, cette session permet de doter 30 projets, dont le château de Quenza, à hauteur de 657 000 €.