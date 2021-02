Corse : prêts à passer au lombricomposteur ?

En collaboration avec les intercommunalités, le SYVADEC s’attache à favoriser le lombricompostage et le compostage partout et pour tous en Corse, en vue de détourner le plus possible les biodéchets des ordures ménagères. Pour ce faire, de nombreuses distributions ont lieu chaque mois dans toute la Corse.



Comment bénéficier d’un composteur ?

Une inscription préalable est nécessaire. Il suffit de se rendre sur le site du SYVADEC : syvadec.fr à la rubrique « Réserver mon composteur » et de choisir son modèle et son rendez-vous de distribution puis, de venir le récupérer, selon des modalités adaptées au respect de la distanciation et des gestes barrières.





Les rendez-vous de février

Corse-du-Sud

Le 10 au Géant Casino de Porto-Vecchio

Le 16 à Petreto-Bicchisano et au Géant Casino de Propriano

Le 17 à Bastelicaccia

Le 19 au Carrefour de la Rocade Ajaccio Finosello

Le 23 au Carrefour Market de Mezzavia

Le 24 à Sagone et Calcatoggio





Haute-Corse

Le 13 à la recyclerie de Lucciana

La 16 à la recyclerie de Saint-Florent et à la recyclerie de Vallecalle

Le 17 à Silvareccio, Campile, Folelli et Belgodère-Lozari

Le 19 à Corte et Venaco

Le 23 à Solenzara et à la recyclerie de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio Le 24 au Casino de Corte

Le 27 au Leclerc de Folelli et à la recyclerie mobile de Borgo





Quelques explications

Le composteur de jardin pour les maisons individuelles : haut de 90 cm, nécessite un espace de 2 m2 et s’installe en extérieur, sur un sol en terre.

Le lombricomposteur de balcon pour les appartements : haut de 75 cm, nécessite un espace au sol de 40 cm x 40 cm, et s’installe aussi bien à l’intérieur (cave, garage, loggia, cuisine) qu’à l’extérieur (terrasse ou balcon abrités).



CHIFFRES-CLÉS 2020

- 34 440 composteurs et lombricomposteurs en Corse dont près de 26 000 ont été distribués par le SYVADEC - 50 composteurs partagés installés sur tout le territoire corse - 2 bioplateformes de compostage pour traiter les biodéchets issus des collectes séparatives des intercommunalités - 23,5 % des Corses disposent d’une solution de compostage

- 24 % de la poubelle constituée de biodéchets soit 103 kg/habitant/an de restes alimentaires, d’aliments non consommés et de végétaux de jardin jetés à la poubelle par les Corses