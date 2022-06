Corse : la réforme du permis bateau entre en vigueur ce 1er juin

Passer son examen théorique du permis bateau deviendra encore plus accessible. A partir de ce mercredi 1er juin, une réforme permettant de candidater au code bateau dans de nouveaux centres d’examens agréés entre en vigueur en France. Si jusqu'à présent seule la Direction départementale des territoires et de la mer était agréée, à partir d'aujourd'hui les examens des permis côtier et rivière seront organisés par les opérateurs privés et non plus l’État.



Après une formation théorique obligatoire en bateau-école le candidat pourra s’inscrire directement sur le site des opérateurs privés. En Corse pour le moment, il est possible de passer le code bateau dans 6 bureaux de Poste. Par ailleurs, les centres d'examens privés "Objectif code" et "CodeN'Go" où on peut déjà passer le code voiture et moto, sont désormais agréés pour celui de bateau. A eux deux, ces organismes privés représentent 12 nouveaux sites répartis entre le nord et le sud de l'île. Avant cela, à Bastia par exemple, la DDTM proposait en hiver un examen de code bateau par mois et un par semaine durant la saison estivale. Depuis ce mercredi, il y a 5 sessions par jour, trois fois par semaine.



Le code change-t-il ?



Le code bateau reste le même toutefois l’examen se déroulant en même temps que ceux des voitures et des motos, les candidats devront répondre à 10 questions supplémentaires soit 40 au lieu de 30 auparavant. Cinq erreurs sont admises. L'épreuve se déroulera sur une tablette disposant d'écouteurs avec un questionnaire individualisé, c'est-à-dire que chaque candidat aura un questionnaire différent. Ces questions ne seront pas plus compliquées, il s’agira des mêmes qui étaient déjà posées.



Et le prix ?



L’inscription en centre d’examen s’élève à 30 euros. Le timbre fiscal pour la délivrance du permis s’élève à 78 euros.