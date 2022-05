Corse : la fourmi Tapinoma magnum envahit l'île

Si à l’échelle régionale il est impossible d’apporter une solution globale, des traitements localisés existent. La méthode préconisée est bio . Elle consiste à détruire la fourmilière à l’aide d’une pelle ou d’une bêche en hiver lorsqu’il fait froid et humide. « On s’est aperçu que le labour localisé fait réduire l’ espèce, car elle craint les mauvaises conditions hivernales et devoir reformer une fourmilière épuise leurs ressources énergétiques », souligne le docteur en entomologiste spécialiste des fourmis.



Cette action est à renouveler deux à trois fois dans les différentes fourmilières qui se trouvent à de très faibles profondeurs. Le scientifique conseille d’ailleurs d’attendre une belle journée d’hiver pour repérer la fourmilière, car celles-ci seront actives.



Cyril Berquier alerte d’ailleurs sur l’emploi de tout insecticide chimique notamment sur la poudre diatomée qui pose des problèmes respiratoires aigus pour les animaux et qui n’est pas biodégradable. « Celles qui vont mourir ce sont celles de l’espèce corse et la Tapinoma qui est plus résistante sera la seule à survivre. L’année d’après les personnes en auront encore plus », continue -t-il.

Dans les villes, il est conseillé d’étanchéifier et limiter le nombre de fissures dans les constructions. Bien qu’il soit possible de s’en débarrasser très localement, le scientifique l’assure : « Il va falloir apprendre à vivre avec, jusqu’à ce que les écosystèmes s’adaptent. C’est pour cela qu’il faut faire attention aux introductions de plantes. »