Corse d'adoption, Manuela est prête à conquérir l’asphalte dans "Les Reines de la Route" sur 6ter

Dans un métier où seulement 5 % des conducteurs de poids lourds sont des femmes, Manuela fait figure d’exception sur les routes corses. Son camion bâché l’emmène quotidiennement entre l’île et l’Italie, un trajet qu’elle connaît par cœur mais qui ne manque jamais de défis. S’imposer en tant que femme dans un secteur largement dominé par les hommes, où le 44 tonnes est encore souvent considéré comme un terrain exclusivement masculin, n’a pas été une tâche facile. Pourtant, grâce à son humour et à son énergie débordante, Manuela a su se faire une place et démontrer que le bitume n’a pas de genre.



Un vent de liberté sur les routes

Si elle a choisi ce métier, c’est avant tout pour l’indépendance qu’il lui offre. Conduire lui offre une liberté totale, loin des contraintes de la routine et des bureaux. La route devient alors un espace où elle se sent pleinement elle-même, accompagnée de sa chienne Louna, qui l’accompagne à chaque traversée et rend ses journées encore plus intenses.



Dans Les Reines de la Route, elle rejoindra Johanne, Manon, Charlotte, Sandrine et Angélique, toutes déterminées à bousculer les codes d’un métier encore majoritairement masculin. Comme leurs prédécesseures Béatrice, Rasha, Clotilde, Lexie et Frédérique, elles relèveront des défis inédits, affronteront des parcours périlleux et prouveront leur expertise au volant de leurs camions.



Rendez-vous le 6 février à 21h10 pour découvrir Manuela et les autres femmes de cette saison inédite de Les Reines de la Route.