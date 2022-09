Corse : Une trombe marine observée au large de la Plaine orientale

La rédaction le Dimanche 4 Septembre 2022 à 07:34

Les images d'une spectaculaire trombe marine, captées ce samedi 3 septembre en fin de journée à quelques kilomètres de la côte en Plaine orientale, ont été relayée par le compte Twitter de Météo-France sud-est. Si l'apparition de ces immenses colonnes d'air et d'eau n’est pas rare en Corse, on reste toujours impressionné par ce gigantesque tourbillon et les internautes ont été nombreux à filmer le phénomène qui n'est pas dangereux, sinon pour les bateaux qui se trouveraient sur sa trajectoire.