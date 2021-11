Corse : Un budget supplémentaire entre colère et inquiétude, et un bras de fer engagé avec l’Etat

Un racket organisé

Une colère totalement partagée par Core in Fronte. Paul Quastana salue des « arguments imparables, le caractère exorbitant de cette dette… Provisionner à hauteur de 20 millions € - c’est déjà énorme ! Compte tenu du climat qui s’instaure entre la Corse et l’Etat, le fait de refuser l’inscription n’est jamais que la réaction d’un système immunitaire, c’est de la défense ». Pour lui, cette situation laisse très mal augurer de la suite éventuelle des discussions. « On s’éloigne de plus en plus des discussions de fond, d’une hypothétique évolution institutionnelle et, parce que le suffrage universel n’a pas satisfait le gouvernement français, on veut nous enfermer définitivement dans une sorte d’asphyxie financière et politique. On va se retrouver, non pas à gouverner un pays, mais à gérer un super Conseil général avec des prérogatives et des compétences de plus en plus étriquées, de plus en plus encadrées et de plus en plus bornées ». Paul-Félix Benedetti, président du groupe, enchaîne : « Cela aurait pu être une bonne journée avec des flux opportuns de recettes de 73 millions €. Confronté à la problématique de cette programmation, on a la capacité technique d’honorer cette dette puisqu’on a déjà provisionné 20 millions € ». Avant de remonter au créneau contre la Corsica Ferries qui « a indument encaissé sans aucun justificatif plus de 100 millions € entre 2007 et 2013. Il y avait là matière à faire une attaque de riposte instantanée, ça n’a pas été fait. C’est presque une affaire pénale. On ne peut pas accepter que dans le même laps de temps, on nous attaque ». Et de pointer la complicité de l’Etat : « Ce sont des organismes d’Etat qui ont prononcé cette somme. Où commence la manipulation ? Il y a la volonté de déstabilisation de l’outil économique corse détenu par les Nationalistes ». Pas question donc d’inscrire « une somme indue » dans le budget supplémentaire, de valider ainsi « le scénario d’une escroquerie généralisée. Personne ne conteste les 100 millions € versés à la Corsica Ferries qui recevra en tout 200 millions € de cash, c’est énorme ! C’est de la voyoucratie en col blanc organisé avec une responsabilité étatique ». Aussi le groupe indépendantiste a-t-il décidé « d’accompagner le président dans sa démarche. On va voter le budget parce qu’on ne veut pas que cet argent serve à payer un racket organisé avec la complicité de l’Etat ». Et si la CDC se retrouve « au pied du mur, obligée de payer », il affirme qu’elle a cependant les moyens de riposter face à « des compagnies qui ont envie de se déclarer ennemi frontale de la Corse » et suggère d’appliquer la méthode d’Estrosi à Nice qui a usé de son droit sur les ports pour empêcher certains bateaux d’accoster.