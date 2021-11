Relations Corse-Paris : Le député Michel Castellani demande des moyens spécifiques pour la Corse

« La Corse a besoin de disposer de moyens spécifiques, non par souci d’escalade institutionnelle, mais pour tenter de répondre à d’immenses défis, améliorer sa vie sociale et préserver sa personnalité. Y êtes-vous prêt ? ». La question est récurrente et la réponse sera à l’aune. La question est posée par le député de la 1ère circonscription de Haute Corse, Michel Castellani, au Premier ministre, mardi après-midi à l’Assemblée nationale. Elle fait suite à la rencontre entre Jean Castex, fin octobre, et le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et la venue possible du premier dans l’île peut-être avant la fin de l’année. Et surtout à des annonces gouvernementales d’ouverture, totalement démenties par les faits. Comme le rappelle clairement le député bastiais : « La Corse est sous tension économique, sociale, culturelle. Les bases même d’une société, longtemps préservée par l’insularité et l’attachement des Corses, sont bousculées. Nous ne cessons d’attirer l’attention sur l’impérieuse nécessité de solutions adaptées. Mais pour l’heure les réponses négatives du gouvernement créent une situation de blocage ». Et d’énumérer : « sur la lutte contre la spéculation, sur les écoles immersives, sur le rapprochement des prisonniers, sur le statut fiscal, sur l’aide au règlement de l’amende Corsica Ferries, sur le nouvel hôpital de Bastia, sur les moyens de précaution environnementale en canal de Corse. Autant de dossiers, autant de réponses négatives ou insuffisantes ! ». Michel Castellani estime que le gouvernement ne peut continuer « à pratiquer une politique fermée à l’égard des besoins de la Corse et des solutions préconisées par la majorité territoriale, confirmées de façon répétée par le suffrage universel. La Corse a fait historiquement vivre sa personnalité, et pu ainsi, chaque jour, voir des femmes et des hommes se fondre dans sa communauté. Au-delà des différences individuelles, elle entend préserver ce sentiment d’appartenance sans lequel une société n’est qu’un agrégat d’individus ».