Corse. Privé d'agrément, l'imam fiché S de la prison de Borgo gagne en appel

Les magistrats de la cour administrative d'appel de Marseille ont prononcé un arrêt favorable à l'habilitation de l'imam Hamid Lamrani Elhouabi.

Cet arrêt confirme un jugement du tribunal administratif de Bastia d'octobre 2019.

L'homme de foi fiché S avait été privé par deux fois de son agrément lui permettant d'intervenir dans les prisons de Borgo et Ajaccio une première fois en février 2017 et une seconde fois en 2018.



Dans son recours contre le jugement du tribunal administratif de Bastia de 2019, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet avait mis en avant un fait datant de février 2016.

L'imam aurait lors d'une réunion dans une école, refusé de serrer la main de plusieurs femmes.

Sur cet évènement, la cour d'appel administrative de Marseille répond : "S’il a refusé de serrer la main d’une institutrice, et non pas de « plusieurs femmes » comme le fait valoir l’administration, cet évènement est isolé et l’intéressé l’a publiquement regretté, indiquant ne pas souhaiter le renouveler."