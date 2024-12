Corse - Détenteurs d’armes plus que quelques heures pour créer votre compte SIA

Le compte à rebours est lancé pour les détenteurs d'armes, chasseurs et tireurs sportifs. La préfecture de Haute-Corse rappelle l'échéance du 31 décembre 2024 pour la création obligatoire d'un compte dans le Système d'Information sur les Armes (SIA). « La création d’un compte SIA est indispensable pour détenir, acquérir ou céder une arme », précise la préfecture dans un communiqué. En effet, sans cette démarche, les détenteurs perdront leur droit d’acquisition et de possession d'armes, qu’il s’agisse d’armes à feu, d'armes neutralisées ou d'armes à projectile non métallique.La procédure, simple et rapide, se fait directement en ligne via le site officiel sia.detenteurs.interieur.gouv.fr . Dès la création du compte, un numéro SIA est attribué à l’utilisateur. « Ce numéro personnel suivra le détenteur tout au long de sa vie », indique la préfecture. Il devra être communiqué à chaque transaction avec un armurier ou pour toute correspondance avec l’administration.La création de ce compte pourrait poser problème à certaines personnes en raison de l'absence de matériel informatique ou d'une connexion internet. Pour pallier ces difficultés, la préfecture propose plusieurs solutions d’accompagnement. Les détenteurs peuvent prendre rendez-vous avec le point d'accueil numérique en appelant le 04 95 34 50 39 ou se rendre dans les France Services répartis sur le territoire.« Les détenteurs d’armes peuvent également se tourner vers leur fédération ou leur armurier pour recevoir de l'aide », souligne le communiqué. Enfin, pour toute question ou difficulté, les usagers peuvent contacter directement le pôle armes de la préfecture à l’adresse suivante : pref-usagers-armes@haute-corse.gouv.fr Cette obligation concerne non seulement les chasseurs et tireurs sportifs, mais aussi ceux ayant hérité ou trouvé une arme. « Le but est de permettre une meilleure traçabilité des armes et de garantir la sécurité publique », rappelle la préfecture. Il est donc impératif de se conformer à cette mesure avant la date limite du 31 décembre 2024.