Corse : "Le recyclage des déchets, c’est un gros générateur d’emplois"

Mais pour agir concrètement, il faut cibler des secteurs d’action. En tête de liste, celui du BTP, qui concentre, en France, 70 % de la totalité des déchets produits. Valérie Décot, cheffe de l’entreprise Raedificare, a donc été invitée à partager son expérience sur la question. « Ce que l’on fait dans notre structure, c’est que l’on travaille avec les maîtres d’ouvrages pour éviter des démolitions. Ensuite, on se concentre sur le recensement de tous les matériaux qui ont un potentiel de réemploi dans un projet de démolition inéluctable. Cela permet de réintégrer ces matériaux dans des constructions neuves. »



Si les gains économiques et écologiques sont des conséquences évidentes de ce type d’initiative, le secteur de l’emploi peut également en être impacté. Et en bien. « Pour démolir un bâtiment, vous mettez un gars avec une pelle, et en trois jours il démolit 6000 m². Mais pour démonter et réemployer des matériaux, il faut des ouvriers qui ont appris à démonter les cloisons, les portes, les sanitaires, les luminaires… », reprend Valérie Décot. « C’est presque comme un chantier de construction. Donc le recyclage, c’est un gros générateur d’emplois. » Un aspect qui n’est pas toujours pris en compte, mais sur lequel ont souhaité appuyer les trois acteurs à l’origine du séminaire.



En parallèle, cette journée était également l’occasion de créer du lien, et de mettre en relation différents acteurs du territoire. Jean-Dominique Paoli, chef de l’entreprise corse Equita, qui collecte et valorise les déchets, estime avoir tiré de ses rencontres quelques pistes d’amélioration. « Je pense qu’il faut tendre vers la mutualisation. Nous, comme d’autres structures, nous transportons des déchets. Mais plutôt que chacun ait sa flotte, pourquoi ne pas mutualiser les transports ? Ça nous permettrait d’optimiser nos déplacements, et d’obtenir des flottes modernes, électriques, pour réduire notre empreinte carbone. » Après la concertation, place à l'action.