Coronavirus - Porto-Vecchio : la permanence à ouvert ses portes

La mise en place de cette permanence, à l'initiative de la municipalité de Porto-Vecchio, est , depuis ce matin, une réalité.



C'est, en effet, ce mercredi 15 avril, en milieu de matinée , que le premier magistrat de la commune, Georges Mela, accompagné de la première adjointe Marie-Antoinette Cucchi et de Marie-Noëlle Nicolai huitième adjointe en charge de l'action sociale et de la santé publique, à procédé à la mise en place de la permanence.





Pour mémoire, cette dernière fonctionne tous les lundi, mercredi et vendredi de 10 heures à 12 heures.

Toutes les bonnes volontés sont, donc, les bienvenues.