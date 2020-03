Coronavirus : "L'épidémie s'arrête à Vizzavona ?"

Les écoles seront fermés sur Ajaccio pendant 15 jours, mesure que nous avions demandé le 25 février afin que la rentrée du soit décalée; mais voilà on a attendu pour le faire 1er mars soit décalée. Mai elle est maintenant limitée à la seule ville d'Ajaccio! Le virus s'arrête donc à Mezzavia et à Vizzavona. Et ce alors nous savons nous avons des cas dans l'agglomération ajaccienne. Nous demandons que la mesure soit étendue à l'ensemble de la Corse et que l'on arrête de perdre du temps. A la problématique sanitaire va s'ajouter une catastrophe économique et sociale de par les conséquences pour les familles de garde des enfants mais aussi pour l'économie. Nous demanderons de rencontrer rapidement les autorités responsables ainsi que les Présidents Simeoni et Talamoni afin qu'ils appuient notre démarche et qu'ils fassent pression pour les mesures nécessaires. Par ailleurs l'APC Aiacciu se réunira demain pour l'attitude à adopter par la suite.

Le Président

Denis Luciani