Contrôles de la PAC en Corse : le bilan de la campagne 2019

Alertée par un grand nombre d’anomalies dans les déclarations relatives aux surfaces agropastorales, la Commission européenne a exigé cette année une campagne de contrôles renforcée de ces surfaces en France. La Corse a été particulièrement concernée, car son espace agricole comprend un nombre important de surfaces sylvo-pastorales.







La campagne de contrôles PAC 2019 en chiffres







Sur les 2150 dossiers de demandes de primes surfaciques déposés en Corse en 2019, 846 ont été soumis à contrôles, se répartissant en 190 contrôles dits « habituels » et 656 contrôles dits « supplémentaires » correspondant aux nouveaux contrôles exigés par la Commission Européenne.







Pour la Préfecture de Corse « toutes les visites supplémentaires (656) ont été effectuées, dans une ambiance constructive qui a permis d’expliquer aux agriculteurs le sens et la finalité des contrôles. Tous contrôles confondus, 93% des contrôles ont été réalisés (contre 86% à la même date en 2018), ce qui signe l'engagement exceptionnel des moyens de l'agence de services et de paiement (ASP) qui a été solidaire de la Corse dans cette campagne. »











Le versement des aides











A ce jour, les agriculteurs ont déjà bénéficié de 26 millions d’euros d’aide au titre de la PAC 2019. L’ODARC qui gère l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) a déjà réalisé un avancement des paiements « meilleur que l'année dernière » 1795 dossiers payés contre 1594 en 2018, pour un montant de 9,8 millions d’euros. « Au 15 janvier toutes les avances seront payées. » assurent les services de l’Etat pour lesquels une campagne réussie, des aides versées plus tôt que les années précédentes







« L’État - on lit dans le communiqué - au travers de l’agence de service et de paiements (ASP) - a mis tous ses moyens en contrôleurs disponibles au service de la Corse. L’agence s’est montrée solidaire pour apporter un appui significatif. 15 contrôleurs supplémentaires sont venus du continent pour faire face à cette situation exceptionnelle, déployant un effort sans précédent qui a porté ses fruits. En cela, la campagne de contrôles et la réalisation des paiements ont été plus rapides que les années précédentes. »