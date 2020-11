Contrôle continu au bac, cours à distance : les annonces de Jean-Michel Blanquer pour les lycées

Cette année devait être celle du nouveau bac pour les élèves de première et de terminale mais à cause de l'épidémie de Covid-19 le ministre de l’Education nationale a annoncé ce jeudi que la nouvelle formule sera revue.

Le ministre de l’Education nationale a indiqué que les épreuves d’évaluation communes de première et de terminale, pour l’année scolaire 2020-2021, vont être annulées. Elles seront remplacées par du contrôle continu.

Ce vendredi à RTLMatin le ministre de l'Éducation nationale a détaillé les modalités du bac2021. Les épreuves de mars et juin sont maintenues et représenteront 60 % de la note finale. Les 40 % de contrôle continu reposeront sur les notes du bulletin, et non les E3C.