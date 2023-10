Contre le cancer du sein, plus de 500 participants au Relais Rose du Cap Corse

« Il y a quatre ans, lorsque j’ai fait le premier tour du Cap Corse, je n’imaginais pas en arriver là ». Touché, Thierry Pistorozzi l’était forcément à la vue des 500 personnes qui étaient réunies sur la place Saint-Nicolas pour la quatrième édition du Relais Rose. Cette épreuve de 103 kilomètres qui relie Patrimonio à Bastia a pour but de collecter des fonds afin de créer des paniers de soins pour les 350 femmes atteintes d’un cancer du sein en Corse. Ce projet, qu’il porte depuis 2019 avec son épouse Carole, elle-même confrontée à cette maladie, a abouti à la course qui s’est tenue samedi 7 octobre, où se sont mêlés coureurs, marcheurs et cyclistes.



Il faut dire que l’effervescence était palpable sur la place dès la mise en place du chapiteau la veille, à en croire Carole Pistorozzi, la présidente de l’association Endur’Ensemble à l’initiative de la course. « On a eu des inscriptions sur les deux journées de notre installation, je ne reviens pas de la progression de la participation entre le Relais rose de l’année dernière et celui de cette année ». Cette année, pour la première fois, la course a été ouverte aux cyclistes, qui se sont fait une joie de faire chauffer la gomme sur le tracé. C’est le cas pour Roxane, visiblement fatigué, mais qui a apprécié de faire cette sortie en vélo électrique accompagnée de Marie-Claire et de Nathalie, ses amies du groupe AOP Patrimonio. Les de trois copines fan de la petite reine ont ralliées Patrimonio à Bastia en un peu plus de 4h30 et profitent d’un repos bien mérité au point de ravitaillement final du quai des martyrs. « je suis contente et fière de l’avoir fait, même si les vingt derniers kilomètres étaient difficiles, surtout qu’il faut savoir doser l’effort pour gérer au mieux la batterie, assure Roxane. Je suis une femme, donc le sujet d’octobre rose et de la sensibilisation au cancer du sein me parle forcément, et je suis contente de voir que cela mobilise autant de monde ».







Des fonds supplémentaires pour améliorer les trousses de soins



En plus du défi sportif qui a ameuté du monde, c’est surtout la sensibilisation à la cause du cancer du sein qui a permis un engouement aussi massif, c’est en tout cas ce qu’affirme Vanessa Bastelica, la présidente du Bastia Running Trail, qui a effectué cette course de relais en équipe avec une douzaine de membres de son club pour la deuxième année consécutive. « Si ce genre de randonnée peut amener plus de monde à se faire dépister, on arrivera à freiner cette maladie au plus vite. Le relais offre a des trousses de soins à des femmes qui souffrent de traitements assez lourds, et nous de notre côté, ça nous donne envie de courir pour elle et d’atteindre nos objectifs », stipule Vanessa Bastelica, qui a bouclé la course avec son équipe en 8h30 tout en battant ces records de l’année précédente. « D’un point de vue médical, nous commençons à être bien accompagnés, aussi bien par les hôpitaux de l'île que par les pharmacies Pharmabest de Bastia, de Corte, de Porto-Vecchio et d’Ajaccio, qui nous fournissent les produits nécessaires. Sur le plan sportif aussi, la course prend de l’ampleur avec des gens du continent qui viennent pour participer donc on ne pouvait pas rêver mieux », se réjouit Thierry Pistorozzi, présent sur la ligne d’arrivée. Car le but de cette journée sportive était de pouvoir récolter la somme nécessaire pour aider les 350 femmes qui souffrent d’un cancer du sein en Corse, un objectif largement atteint pour cette quatrième édition. « Avec l’explosion des inscriptions et les sommes récoltées en plus, nous pourrons augmenter la quantité de produits offerts pour chaque femme », indique Carole Pistorozzi. Le couple a désormais les yeux tournés vers la prochaine édition, où ils espèrent cette fois rallier 700 personnes à participer au Relais rose.