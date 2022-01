Contre le Covid à l'école, la collectivité de Corse équipe les établissements de capteurs de CO2

Peu plébiscités au début de la pandémie, les capteurs de CO2 ont commencé à faire leur apparition dans les salles de classes corses à la rentrée de septembre. L'outil, qui mesure la quantité de CO2 dans l'air et indique par un bip le moment où il faut aérer la pièce, est de plus en plus utilisé dans les écoles, collèges et lycée de l'ile où le premier capteur a été installé le 3 septembre dernier dans le réfectoire du au collège Simon-Vinciguerra de Bastia.



Depuis le déploiement de cet outil, à la charge des collectivités locales, s'est généralisé dans les établissements scolaires de l'ile, comme à Bastia où 250 boitiers ont été installés dans toutes les salles et espaces communs des écoles, centres de loisirs et crèches municipales. Coût total de l'opération : 35.000 euros.





66% des établissements insulaires ont déjà effectué une demande

A l'image des écoles bastiaises, de nombreux chefs d'établissement des collèges et lycées de l'ile ont fait le choix de doter leurs classes de ces outils et passé commande à la Collectivité de Corse qui a financé l'achat du matériel destiné à garantir une correcte aération des salles de classe et d'autres locaux comme les réfectoires.

"À ce jour 31 établissements sont dotés du matériel spécifique adéquat. 70 868 euros de subventions exceptionnelles ont été alloués aux établissements pour l’achat de 454 capteurs de CO2 et de 2 purificateurs d’air." indique le secrétariat de Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de l'éducation et de la formation qui précise que près de 66% des établissements insulaires ont déjà effectué une demande d'aide concernant le financement des capteurs.

Le même secrétariat indique encore que d'autres collèges et lycées seraient déjà équipés sans avoir encore fait remonter la demande de financement à la CdC qui "a pris en charge l’intégralité de ces achats et continuera de répondre financièrement aux nouveaux besoins de l’ensemble des établissements."