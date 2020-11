Confinement : un nouveau collectif citoyen voit le jour à Porto-Vecchio

Le Collectif Survie Educative Sociale et Economique est un mouvement citoyen qui vient de se créer dans l'extreme Sud et qui rassemble déjà environ 300 personnes mobilisés pour porter un message populaire fort : « les citoyens en ont marre du confinement ! ».

Pour dire cela un rassemblement est organisé ce samedi 21 novembre à 14 heures au le rond-point des 4 chemins à Porto-Vecchio.



Des revendications sur trois points précis

« Ce mouvement se veut éphémère et ne dispose d’aucune structure associative » comme l’explique l'un des membres qui préfère d’ailleurs rester anonyme, non par peur de représailles car une photo de certains membres est visible sur leur page Facebook, mais par souci de se focaliser sur leurs revendications, « nous voulons nous concentrer sur le message et non sur les messagers » explique-t-il. Et ce message s’articule autour de trois thèmes définis après trois semaines de sondages et de discussions avec les porto-vecchiais : le retrait du port du masque obligatoire pour les enfants des écoles primaires, la réouverture des activités culturelles et sportives dans le respect des normes sanitaires et l’ouverture de l’ensemble des commerces dits « non essentiels ».



L’appel aux responsables politiques

De plus le collectif demande à ce que le maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, prenne position sur ces thèmes, comme l’ensemble des maires et élus de Corse. Cette unité avec les pouvoirs publics corses est primordiale selon le porte parole du collectif qui explique que « si tout le monde s’unit pour porter le même message, il sera possible de faire reculer l’Etat comme cela a déjà été le cas par le passé ». Pour faire entrer la protestation dans le cadre légal, le collectif prépare actuellement une motion qui sera présentée au prochain conseil municipal.



La colère gronde toujours plus en Corse et les citoyens se rassemblent pour donner plus de force à leurs protestations et revendications en espérant être entendus jusqu’au sommet de l’Etat.