Confinement : à Lisula l'association des commerçants s'adapte à la situation

Bien que limité dans son champs d’actions dans un communiqué l'ACAIR. souligne que "l'association se doit d’animer les rues de notre ville, au bénéfice de l’activité commerciale, il lui reste quelques flèches à son arc et nous n’oublions jamais les commerçants adhérents à notre association." C’est pourquoi, l’association a décidé d’acheter, auprès de ses commerces adhérents, un certain nombre de bons cadeaux, qu’elle distribuera, sous forme de « jeu micro-trottoir », pendant les journées du 19 et du 20 décembre 2020, aux concitoyens Isulani.



De plus un concours de décoration de vitrine est organisé, mettant en lice tous les commerces adhérents à l’ACAIR, durant le mois de décembre. En jeu, pour le vainqueur, un séjour pour quatre personnes, dans la prestigieuse station hivernale de l’Alpes d’huez. Chaque participant devant, avant tout, se déclarer auprès du Président de l’ACAIR (Gilbert Barrachina : 06 72 75 39 00)



"Nos fonds sont limités, - conclue le communiqué - mais nous nous devons de réagir à la hauteur de nos possibilités, pour le bien de ceux qui nous font vivre tout au long de l’année : Les commerçants et artisans de l’Île Rousse."