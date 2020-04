Confinement - Les professionnels du nautisme autorisés à reprendre leurs activités

Depuis vendredi les professionnels du nautisme poussent un grand ouf de soulagement.

Grâce à l'intervention de la Fédération des Industries Nautiques ils vont en effet pouvoir reprendre leurs activités.

Pour la Corse, la bonne nouvelle a été annoncée par Stéphane Clémot, chargé de Missions pour la Corse, Pôle d’Excellence Nautisme.qui a relayé le message de Fabien Metayer, délégué général: "Depuis plusieurs semaines, la Fédération des Industries Nautiques travaille pour permettre aux professionnels du nautisme d’accéder à la mer afin de mettre à l’eau leurs bateaux et préparer au mieu la saison estivale.



Après un dernier échange avec les services du Premier ministre, une instruction en ce sens a été adressée en fin de matinée par le Secrétaire général de la Mer aux préfectures maritimes de toutes les façades métropolitaines et ultramarines.



Cette instruction doit désormais permettre aux professionnels à la fois d’accéder aux infrastructures portuaires (cales de mises à l’eau, zones techniques et de grutage) dans l’ensemble des ports de plaisance mais aussi de naviguer afin de convoyer les bateaux vers les places de ports et les lieux de mouillage (sur corps-morts, bouée d’amarrage ou en mouillage forain).



La FIN rappelle qu’il s’agit d’un dispositif pour les professionnels et demande aux plaisanciers de respecter les mesures de confinement. Sur ce sujet, la FIN travaille pour que le « retour à l’eau » des Français se fasse au même moment que le déconfinement. Pour cela, les professionnels sont en train de préparer les conditions sanitaires pour accueillir les pratiquants en toute sécurité".