Confinement. Les commerçants bastiais lancent un site internet pour faire face à la perte économique

- Nos magasins, les restaurants, bars sont fermés et c'est une période compliquée pour nous car on ne sait pas quand nous rouvrirons. Notre association a vocation à proposer des animations aux commerçants pour attirer les clients. Ainsi, quand une entreprise corse" l’Agenza" nous a proposé gratuitement son aide pour créer un site internet, nous avons immédiatement accepté.- Le site s'adresse à tous les commerçants adhérents ou non de l'association. L'idée c'est de faire connaitre les magasins qui sont ouverts, leurs horaires, les conditions sanitaires dans lesquels nous accueillons les clients, mais aussi de proposer d'autres services.- Si tout se passe bien nous espérons pouvoir recenser tous les commerçants qui pourront proposer sur ce site leur marchandise en click and collect ou en drive. Sur le site on proposera une catégorie alimentaire et non alimentaire pour recenser par exemple les restaurants qui proposeraient des plats à emporter. Pour le drive, nous sommes en train de voir avec la mairie de Bastia pour mettre en place un Drive où tous les commerçants pourraient rassembler leurs commandes et les personnes viendraient les récupérer. Pour cela nous attendons toujours l'accord de la préfecture. Par ailleurs, nous souhaitons remercier notre partenaire la CCI de Haute-Corse qui nous aide à y voir plus clair sur ce que nous pouvons mettre en place ou non en terme de législation.- Pour l'instant nous inscrivons les commerçants qui le souhaitent dans des fichiers pour qu'ils soient recensés sur le site. Vendredi nous espérons que le site soit ouvert avec tous les commerces inscrits.- Ils peuvent nous contacter par mail : contact@commercants-bastia.fr ou sur notre page Facebook