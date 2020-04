Confinement - La Corse compte 185 156 foyers fiscaux : jusqu'à quand et comment remplir sa déclaration ?

Depuis le lundi 20 avril, les 185 156 foyers fiscaux corses peuvent effectuer leurs déclarations de revenus sur l'année 2019. En raison de la crise sanitaire du Coronavirus la date d'ouverture du site impots.gouv.fr a été décalée de deux semaines et les délais pour effectuer ses déclarations ont également été rallongés.Ainsi, les contribuables corses auront jusqu'auà minuit pour transmettre leurs déclaration sur internet et jusqu'auà minuit pour les déclarations papiers.Ce week-end, le site des impôts à d'ores et déjà été extrêmement visité, selon Guylaine Assouline, directrice régionale des finances publiques. L'année dernière en Corse, 113 300 déclarations avaient été effectuées en ligne.En ces temps de confinement les guichets ne sont pas ouverts au public mais les canaux habituels, internet et téléphone, sont plus que jamais mobilisés pour aider les contribuables à effectuer leurs déclarations. En ligne, un espace permet de poser des questions concernant les démarches. Une rubrique contact sur le site permet de prendre un rendez-vous téléphonique.Pour avoir plus de renseignements il est également possible de joindre un agent au, un numéro non surtaxé.En Corse, 121 675 foyer fiscaux bénéficient d'une déclaration automatique de revenus. Pour eux, la démarche est simplifiée puisque sans changement manifeste de situation comme un divorce, un mariage ou autre, le contribuable n'aura qu'à vérifier les informations et valider. S'il ne le fait pas la déclaration sera validée automatiquement. Les déclarations de revenus tendent à être simplifiées au maximum pour qu'elles soient le plus automatiques possible. "L’impôt s’adapte à notre vie quotidienne", explique Guylaine Assouline.En 2019, 2 413 contribuables sont intervenus pour effectuer une modification du taux de prélèvement. Bon nombre de personnes ayant des bénéfices commerciaux ont la possibilité de moduler à la baisse le prélèvement de l'impôt à la source. Une option qui peut être utile en cette période compliquée financièrement. Il y a aussi la possibilité d'arrêter les acomptes en se rendant sur l'espace "gérer mon prélèvement à la source" du site des impôts. Pour qu'il soit effectif pour le mois de mai il faut que le redevable effectue le changement avant le 22 avril.