Communauté de Communes Calvi-Balagne : un ordre du jour adopté à l’unanimité pour sa dernière réunion de l'année

Les élus de la communauté de communes de Calvi Balagne se sont réunis ce mardi 14 décembre dans les locaux du complexe sportif, pour le dernier conseil communautaire de l'année. Lors de cette réunion qui s'est déroulée sans encombre aucun, l'ordre du jour a été entièrement voté à l'unanimité. "Un bilan pour l'année 2021 relativement positif, avec le centre culturel qui démarre, la zone industrielle qui va être livrée sous peu et d’autres projets structurants comme l’aménagement du terrain jouxtant le complexe sportif" explique François-Marie Marchetti, président de la CCCB qui dresse un bilan également positif dans le domaine de la gestion des ordures ménagères.





Débutée en 2017, la collecte au porte-à-porte s'étend aujourd'hui sur 11 des 14 communes

En septembre, Calinzana et U Mucale ont intégré le système de collecte au porte-à-porte. "se félicite le président de la ComCom. Mais une question quant à l'inflation de la redevance des ordures ménagères subsiste chez les administrés. " Nous apercevons déjà qu’avec l’intégration de la deuxième plus grande commune de l'interco en terme d’habitants que le tonnage a lourdement baissé. Comme le prix du tonnage voué à l'enfouissement ne cesse d’augmenter, ceux qui trient payeront toujours moins que ceux qui ne le font pas" ajoute-t-il.

En fin de séance, lors des questions diverses, François-Marie Marchetti a relaté la demande spécifique du Syvadec à l'assemblée. "Le Syvadec a demandé à ce que les professionnels de la région ne puissent plus accéder à la recyclerie de Notre-Dame de la Serra". Seuls deux points de collecte sur la communauté de communes Calvi Balagne, Notre-Dame de la Serra et Balagne Recyclage. " Je vous demande donc d'abonder dans mon sens en refusant cette requête. Si le Syvadec leur interdit l'accès, nous nous exposons à une forte augmentation des décharges sauvages car maillage des recycleries est insuffisant sur le territoire".



Centre culturel : un recours au tribunal administratif retarde le projet

"Le centre culturel a débuté. Mais nous connaissons aujourd'hui quelques petits soucis avec le recours au tribunal administratif d'une des entreprises qui avait répondu à l'appel d'offre. Mais cela ne nous empêche pas de continuer avec celle que nous avons désigné pour effectuer les travaux. Par cette assignation, nous allons perdre quelques mois. Il faut compter entre 18 et 24 mois avant d’avoir un jugement. Nous partons sur une procédure assez longue".