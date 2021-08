Faire appel à une agence d’intérim





Optimiser sa masse salariale intérimaire est nécessaire pour ajuster ses dépenses lorsque l’activité de l’entreprise rencontre de fortes perturbations. Mais pour y arriver, il faut absolument avoir une connaissance précise de quoi se composent les tarifs proposés par les agences d’intérim.Ainsi, il est plus facile de procéder à des négociations. Il y a aussi des subtilités dans les contrats qui sont en mesure de faire baisser les coûts sans sacrifier la qualité de la prestation. Voici donc ce qu’il y a à savoir pour optimiser sa masse salariale intérimaire.Il est recommandé de confier la gestion de son contrat d’intérim à une agence d’intérim physique ou en ligne. C’est le cas de la plateforme Andjaro qui s’occupe de l’opération et propose des astuces sur comment optimiser sa masse salariale intérimaire.Les raisons principales du recours à une agence d’intérim pour optimiser sa masse salariale intérimaire sont les suivantes.En cas de variations importantes de l’activité de l’entreprise, il est de bon ton de calculer sa masse salariale et de la rapporter à son chiffre d’affaires afin d’avoir une vision objective de la situation.Des ajustements sont alors faits au sein des contractuels de l’entreprise, dont le recrutement de nouveaux profils afin de satisfaire aux besoins de la société.Bon nombre d’entreprises s’orientent alors vers les CDD avant de se rendre compte que ces derniers sont des générateurs de frais cachés et qu’il vaut mieux opter pour un contrat d’intérimaire.Mais dans le cadre de la législation, il est obligatoire de proposer au salarié un contrat rédigé par soi-même. C’est là qu’interviennent les agences d’intérim, car elles sont formées au droit du travail temporaire et elles peuvent s’appuyer sur les services d’un avocat spécialisé en cas de besoin.Les démarches administratives pour l’embauche du salarié intérimaire sont ainsi réalisées par des professionnels dont c’est le métier et permettent de couvrir l’entreprise ainsi que le salarié. Les dispositions prévues par la loi pour un contrat d’intérim peuvent être consultées ici En s’assurant de la conformité des contrats rédigés pour l’embauche du salarié ainsi que du paiement des cotisations et autres frais obligatoires, l’entreprise qui embauche s’épargne de toute sanction.En effet, tout manquement aux dispositions prévues par la loi expose à de lourdes sanctions explicitées dans la deuxième partie de cet article De plus, les agences d’intérim s’occupent de la recherche des meilleurs profils pour l’entreprise. La société peut donc concentrer ses ressources sur d’autres projets pouvant lui générer des revenus ou pouvant lui éviter d’en perdre.Pour optimiser sa masse salariale intérimaire, il ne faut pas hésiter à négocier. Pour cela, il est nécessaire de connaître la composition des tarifs de ces agences afin d’appuyer sur les bons leviers.Voici de quoi sont constitués les coûts de la prestation d’une agence d’intérim :Il est possible de négocier auprès de l’agence d’intérim par rapport aux coefficients de recrutement et de facturation. Si l’entreprise offre à l’agence un volume d’affaires suffisant, la négociation peut être positive.Il faut noter qu’il est possible de diffuser une offre de travail temporaire en ligne pour optimiser sa masse salariale intérimaire. Cela permet d’éviter de payer les frais de recrutement à l’agence d’intérim.En effet, le coefficient de recrutement représente tous les coûts liés au recrutement de l’intérimaire à savoir :Cette recherche peut se faire de plusieurs façons :L’entreprise nécessitant des professionnels en intérim peut également faire du détachement au sein de l’entreprise en lieu et place d’un recrutement externe, toujours dans un objectif d’optimisation de sa masse salariale intérimaire.Il s’agit de redistribuer les attributions de travail de façon temporaire en accord avec les profils des salariés et leur consentement.Somme toute, optimiser sa masse salariale intérimaire nécessite l’intervention de professionnels et la connaissance des leviers de réduction des coûts.