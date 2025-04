Commémoration du drame de Furiani : une programmation tournée vers la jeunesse

Trente-trois ans après l'effondrement de la tribune nord du stade Armand-Cesari, qui a coûté la vie à 18 personnes et blessé plus de 2 300 autres, le souvenir du 5 mai 1992 reste une plaie vive. Fidèle à son engagement, le collectif des victimes poursuit son travail de mémoire. Ce mercredi, sa présidente Josepha Guidicelli a présenté le calendrier des événements commémoratifs qui jalonneront les prochaines semaines. Une édition 2025 placée sous le signe de la transmission. « Il est primordial de sensibiliser les plus jeunes à cette tragédie », insiste Josepha Guidicelli. « Je dis toujours qu’on est fait de ce qui nous a précédé. C’est donc eux qui vont, dans quelques années, raconter notre histoire. Et c’est pourquoi elle ne doit pas être oubliée. »



Cette année encore, plusieurs actions seront spécifiquement tournées vers la jeunesse. Le court-métrage 5 mai 92, réalisé par Corinne Mattei, sera projeté devant plus de 230 lycéens. Un échange avec la réalisatrice est prévu à l’issue de la séance, suivi d’une présentation vidéo retraçant l’histoire du drame et de la mobilisation née au sein du collectif. « Ce temps de dialogue est fondamental. Il ne s’agit pas seulement de raconter, mais de faire comprendre », souligne Josepha Guidicelli.



Autre moment fort : l’organisation d’un grand plateau intergénérationnel de football. Des vétérans du SC Bastia, de l’ACA, de la Squadra Corsa, de Montpellier, de l’association Sporting Bastia 92 et des jeunes joueurs U13 se retrouveront autour du ballon rond, dans un esprit de mémoire et de partage. Un second rendez-vous sportif, le challenge Santa Grimaldi, rassemblera également des équipes U11 venues de toute la Corse. Des lectures seront faites en hommage aux victimes avant les matchs.



Cette année, pour la première fois, le collectif portera aussi son message au-delà de l’île. Il se rendra à Marseille pour aller à la rencontre de jeunes footballeurs de l’Olympique de Marseille. Une manière d’élargir encore le cercle de cette mémoire partagée. “Lorsque Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, est venu lors des commémorations, il a été très touché, et a souhaité qu’il se passe quelque chose là-bas”, détaille Josepha Guidicelli. “Ils vont inaugurer, au sein du musée de l’Orange Vélodrome, un espace dédié au 5 mai 1992 pour rendre hommage aux victimes. Avec le collectif, on va aussi se rendre au sein de l’OM Campus, qui forme les futurs footballeurs professionnels, afin de réaliser la même sensibilisation que l’on fait en Corse."