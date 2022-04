Commando Erignac : Le transfert d'Alessandri et Ferrandi en cours vers la prison de Borgo

Le transfert d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, les deux derniers membres, depuis le décès d'Yvan Colonna, du commando condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, était en cours ce lundi vers la prison corse de Borgu. La nouvelle, qui commençait à circuler dans l'île depuis ce matin, vient d'être confirmée par l'AFP selon "des sources concordantes".Les deux prisonniers ont quitté, tôt ce matin, la prison centrale de Poissy (Yvelines) où ils étaient incarcérés, et sont à bord d'un avion qui doit atterrir à l'aéroport de Bastia-Poretta, ont précisé ces sources. Le 22 mars, le Premier ministre avait annoncé ce transfert "d'ici mi-avril". Un transfert lâché sous la pression de la colère qui a secoué l'île depuis l'agression mortelle d'Yvan Colonna à la centrale d'Arles le 2 mars, et rendu possible par la levée du statut de DPS accordée dans les mêmes conditions. C'est la première promesse tenue par Emmanuel Macron depuis le début de son mandat envers le pouvoir nationaliste...Les deux détenus, qui ont déjà effectué 23 ans de prison, sont conditionnables depuis 5 ans, et vont, donc, finir leur détention à Borgu. Le tribunal d'application des peines antiterroriste a examiné, le 8 avril, la requête d'aménagement de peine présentée par Pierre Alessandri. il rendra sa décision le 12 mai. Alain Ferrandi, sera, pour sa part, entendu le 21 avril par la Cour d'appel de Paris pour une demande similaire.