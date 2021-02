Cininu isulanu, des portraits 2.0

- Qui se cache derrière les dessins de Cininu Isulanu ?

-Tout simplement une jeune femme de 24 ans, impliquée pour son île et ses revendications, qui voulait retransmettre sa passion. J’ai choisi Cininu Isulanu (enfant insulaire) car c’est ce que je suis. Je l’ai mis au masculin parce que je ne voulais pas donner d’identité de genre à ma page pour éviter tout stéréotype et justement permettre au visualisateur de garder un œil objectif. Quelque part derrière mes choix, se cachent aussi des problèmes de société, et surtout celle de la place de la femme.



- Vous êtes artiste de métier ou c’est une passion ?

- Non, c’est une passion. J’étais étudiante à Corte en Art appliqué. Comme je suis tombée enceinte, j’ai du arrêter ma formation et je suis maman à plein temps et coach de vie.



- Comment avez-vous eu l’idée de ces portraits 2.0?

- A la base j’ai créé Cininu Isulanu, dans un autre but que la situation actuelle. C’était une manière pour moi de m’impliquer dans la culture et le patrimoine Corse, en voulant mettre principalement la femme en évidence qui, je trouve est peu présente dans notre Culture. Donc le but était de réaliser des dessins très nustrali, mais inspirée et influencée par le mouvement féminin mais aussi par d’autres artistes insulaires, tel que Marcè Lepidi. Je voulais faire des affiches pour les locaux, pour des événements, pourquoi pas me lancer dans du graphisme. Mes illustrations ça ne suffisait pas, les gens sont de moins en moins intéressés par la culture, par ce qui concerne la Corse, je suis une corse très imprégnée, je suis une des rares filles qui joue à la mora, je chante beaucoup en corse, je voulais montrer que la femme corse peut faire ce que font les hommes insulaires mais en restant féminine. Le soucie c’est que ça ne prenait pas et j’ai été obligée de faire autre chose et les portraits ça a plu.