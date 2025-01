Chômage : en Corse, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A augmente de 4,1 % sur un an

Le chômage poursuit sa progression en Corse. Au quatrième trimestre 2024, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) atteint en moyenne 13 420 personnes, soit une augmentation de 3,6 % sur le trimestre (+470 personnes) et de 4,1 % sur un an. Cette dernière progression est plus marquée que celle observée au niveau national, où le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 3,7 % sur un an.



En incluant les demandeurs ayant exercé une activité réduite (catégories A, B et C), la Corse comptabilise 19 880 demandeurs d’emploi au dernier trimestre 2024. Ce chiffre est en hausse de 1,3 % sur le trimestre (+260 personnes) et de 2,8 % sur un an. Cette évolution reste là encore légèrement supérieure à la moyenne nationale (+1,8 % sur un an).



Disparités selon le sexe et l’âge

L’augmentation concerne l’ensemble des catégories de population, mais avec des disparités significatives. En catégorie A, les hommes enregistrent une hausse de 3,4 % sur le trimestre (+5,3 % sur un an), tandis que les femmes voient leur nombre progresser de 3,8 % sur le trimestre (+3,0 % sur un an).



Par tranche d’âge, les plus de 50 ans sont les plus touchés, avec une augmentation de 5,6 % sur le trimestre et de 5,3 % sur un an. Les actifs de 25 à 49 ans connaissent une hausse de 3,2 % sur le trimestre (+4,0 % sur un an), tandis que les moins de 25 ans enregistrent une progression plus modérée de 1,2 % sur le trimestre (+1,7 % sur un an).





Une dynamique qui s’inscrit dans un contexte national

Si la Corse affiche des chiffres supérieurs à la moyenne nationale, l’augmentation des demandeurs d’emploi s’inscrit dans une dynamique observée sur l’ensemble du territoire. Dans la France entière, le nombre de chômeurs de catégorie A atteint 3,138 millions au 4e trimestre, soit 117.000 chômeurs de plus sur un trimestre. Une part de cette hausse (+36.000) est toutefois due au basculement de demandeurs d'emploi de catégorie B ou C - activité réduite- vers la catégorie A.



En incluant l'activité réduite (Catégories A, B et C), le nombre des demandeurs d'emploi augmente de 1,7% à 5,495 millions sur le trimestre, et de 1,8% sur un an.