Charles Voglimacci remplace Xavier Lacombe à l'Assemblée de Corse

Lors de la séance de l'Assemblée de Corse ce jeudi 30 janvier, Charles Voglimacci, adjoint au maire d'Ajaccio a pris ses fonctions de conseiller territorial du groupe U soffiu novu , succédant à Xavier Lacombe, élu député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud.



À cette occasion il a exprimé sa volonté de "s’investir pleinement" dans ce nouveau mandat, qu'il entend mener "avec conviction, passion et respect, aux côtés des femmes et des hommes qui servent chaque jour la Corse et les Corses au sein de cette institution". Dans un post Facebook, l'élu a aussi rendu hommage à Jean Casili, précisant : "Il restera celui qui m’a permis de faire mes premiers pas en politique en me confiant la direction de sa campagne aux élections cantonales de 2009."



Le conseiller territorial a également exprimé sa gratitude envers plusieurs personnalités politiques : "Merci au ministre Laurent Marcangeli pour m’avoir proposé de l’accompagner sur sa liste aux élections territoriales de 2021. Merci aussi au maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, pour sa confiance au quotidien, et dont je demeure l’adjoint avec fierté. Enfin, je n’oublie pas ma famille et mes amis, sans qui ce parcours n’aurait sans doute pas été possible."



Charles Voglimacci a aussi salué Xavier Lacombe, lui souhaitant "bonne chance" dans ses nouvelles fonctions de député et réaffirmé son engagement à mener son mandat avec "conviction, passion et respect."