Chantiers routiers du Grand Ajaccio : Christelle Combette pointe « les effets d’annonce » de l’Exécutif

Le président de l’Exécutif Gilles Simeoni et la conseillère exécutive en charge des transports Vannina Borromei ont présenté ce mercredi 7 octobre les opérations routières menées par la Collectivité de Corse sur le Grand Ajaccio. L’occasion pour eux d’annoncer que la Collectivité de Corse consacre 213 millions d’euros à l’ensemble des programmations et chantiers. « On les cherche encore… » ironise Christelle Combette, Conseillère territoriale et élue municipale d’Ajaccio.



En effet, pour elle, le compte n’y est pas : « Le calcul est simple : il y a 13 millions, qui concernent la rocade en cours d’achèvement, 13 millions qui, d’ailleurs, ont été actés en 2013 sous la mandature de Paul Giacobbi » relève t-elle. « Au-delà de cette réalisation, on ne voit pas ce que représente ce chiffre ».



À cinq mois des élections territoriales, Christelle Combette s’interroge sur le « timing » : « Pourquoi ces annonces en fin de mandature ? Pourquoi attendre les derniers mois, juste avant les élections ? ». Pour la Conseillère territoriale, la réponse est claire : il s’agit avant tout d’une volonté de communication. « Le président de l’Exécutif a envie de faire croire aux Ajacciens que la Collectivité de Corse a été très efficace en matière d’investissement sur la région ajaccienne, mais ce n’est pas le cas et les Ajacciens le voient : ils ne peuvent toujours pas circuler et rentrer facilement en centre-ville » déplore t-elle.



Elle regrette le « temps perdu » par la Collectivité : « Sur le Grand Ajaccio, tout a été freiné : le kilomètre de prolongement de la rocade n’a été voté que la semaine dernière, les investissements sur le rond-point de Socordis ont été votés il y a plusieurs années et il ne se passe rien… » illustre t-elle. « Ce sont des effets d’annonce, toujours les mêmes depuis cinq ans » conclut Christelle Combette.