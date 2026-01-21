Championnats de France Ju-jitsu : exploit national pour deux jeunes Corses

La Corse a marqué les esprits sur les tatamis nationaux. Ce week-end, à Verquin, lors des championnats de France U18 de ju-jitsu, la délégation insulaire a signé une performance majeure, confirmant le dynamisme et le niveau croissant de la discipline sur l’île. Samedi matin, Jean-Jacques Béovardi, entraîneur engagé et moteur du projet sportif, prenait la route vers le nord avec deux de ses élèves : Sarah Béovardi, licenciée au Alata Judo Club Trova, et Auge Lorely, représentante d’Ajaccio Judo. Objectif affiché : défendre les couleurs corses face à l’élite française du ju-jitsu.



Cette édition restera dans les annales pour son format innovant. Les organisateurs ont proposé aux entraîneurs une alternative inédite : intégrer un championnat de France open, réunissant féminines, masculins et mixtes dans un tableau unique. Une formule exigeante, pensée pour offrir davantage de combats et établir un classement général révélateur du niveau réel des compétiteurs. Dans ce contexte relevé, la concurrence est rude. Le titre open revient finalement à un duo masculin, également sacré champion de France masculin. Mais derrière cette victoire, la performance corse prend toute sa dimension. Sarah Béovardi et Auge Lorely décrochent la troisième place du classement général open, devenant ainsi les premières féminines du tableau. Une position synonyme de titre de championnes de France en duo féminin.



"La fusion avec Ajaccio Judo a été déterminante dans cette réussite"

Une réussite sportive qui « force le respect », comme le souligne Delphine Camuzet, présidente d’Ajaccio Judo. « Je suis ravie d’une telle performance et fière du résultat obtenu pour le club et pour la section ju-jitsu. Après deux médailles d’argent lors de la dernière édition, les filles vont certainement écrire une nouvelle histoire en Duo System, une discipline exigeante qui impose rigueur, engagement et excellence. »



Même satisfaction du côté d’Alata. Pour Laura Béovardi, présidente d’Alata Judo Club Trova, cette performance est loin d’être le fruit du hasard : « Je suis heureuse des excellents résultats obtenus lors de ce championnat de France. La fusion avec Ajaccio Judo a été déterminante dans cette réussite. Elle nous permet de mutualiser les compétences, de structurer le travail et de tirer nos élèves vers le haut. » Au-delà du titre, c’est toute une dynamique qui est saluée. « Nous sommes très confiants pour l’avenir et nous allons poursuivre sur cette voie afin de faire progresser nos jeunes et de les accompagner vers le haut niveau », insiste la présidente d’Alata.