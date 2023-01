Championnat d'Échecs des villes : Bastia vise l'Europe

Le Corsica Chess Club (CCC) participera ce dimanche 29 janvier 2023 au prestigieux Championnat d'Échecs des villes Européennes organisé par l'European Chess Union (ECU) qui rassemblera les meilleures équipes d'échecs du vieux continent, dont les Ukrainiens de Kiev, les Espagnols de Madrid, les Anglais de Londres, les Tchèques de Prague qui font office de favoris.

Le CCC participe dans la catégorie Open, la plus importante de la compétition. Avec des ambitions ainsi que le souligne le président du club, Pierre-François Geronimi : "un objectif ambitieux serait de terminer dans le Top 10 européen. Ce serait une belle réussite pour Bastia".





Quant au coach de l'équipe, Serge Guillemart a dit, ce mercredi après la séance d'entraînement, toute sa confiance "dans les capacités de ses joueurs à faire face à ce challenge épique. Ils ont déjà l'expérience des compétitions de ce niveau, notamment après le Championnat d'Europe centrale qui s'est tenu à Corte en 2022. Et ils sont prêts à tout donner pour réaliser un rêve, celui de se mesurer aux meilleurs joueurs d'échecs d'Europe ! ".

Les parties se joueront à une cadence rapide de 10 min. + 3 secondes par coup.





L'équipe bastiaise sera menée par Michael Massoni, maître international, accompagné de Pierre-Louis Pieri, Pierre-François Geronimi et Ludovic Utrera, tous reconnus pour leur maîtrise des parties jouées en cadence rapide. L'un d'eux s'est même spécialisé dans la cadence très spectaculaire qui consiste à jouer toute la partie en moins de deux minutes !

Voilà qui promet.







La compétition se déroulera en mode "hybride" : c'est-à-dire qu'elle se jouera sur internet, mais les joueurs d'une même équipe seront réunis dans un seul lieu physique, sous la supervision attentive d'un arbitre international.

Cette compétition de e-sport de haut niveau est une première sur le territoire de la Corse, et les organisateurs espèrent attirer de nombreux spectateurs en ligne, pour encourager les joueurs du CCC. Le dimanche 29 janvier à la Casa di Scacchi et sur internet, la compétition débutant à 10h30.

