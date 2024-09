Chambres consulaires : Le délicat et long chemin du rattachement à la Collectivité de Corse.

Une gestion en question

L’exploitation directe, le président d’Avanzemu, Jean-Christophe Angelini, n’y est guère favorable. Pour lui, les choses doivent découler de deux principes politiques « qui peuvent sembler antagonistes, mais qui nous paraissent en tout point complémentaires. Le premier, conserver la gestion des ports et aéroports dans la sphère publique. Nous n’avons clairement pas envie que demain, un opérateur chinois, un grand groupe français ou une multinationale s’intéresse à tout ou partie des plates-formes portuaires ou aéroportuaires de Corse. Nous ne pouvons pas confier la gestion des infrastructures dont nous sommes propriétaires à des opérateurs guidés par d’autres intérêts que ceux de la Corse. Le deuxième principe est que la CDC n’a pas vocation, en tant qu’autorité concédante et propriétaire des infrastructures, à gérer cette question-là de manière directe. Elle a depuis des décennies, un partenariat fécond avec les CCI. Nous considérons que ce partenariat doit demeurer. C’est important, pas simplement au sens d’un contre-pouvoir, mais d’une architecture institutionnelle un peu plus respirante et de lieux publics qui soient en capacité de générer leur propre stratégie, sans être inféodés au politique ». Pour le leader du PNC, la question est de savoir : « Est-ce que ça marche ou pas ? ça marche bien. Il n’y a pas de grève, pas de conflit, pas de remontées négatives. Les chiffres sont éloquents. Donc le résultat de la gestion des ports et aéroports est largement positif ». Pas question, donc, pour lui, « de déconstruire, dans un pays qui a déjà assez de fragilité comme ça, les choses qui fonctionnent très bien ». Il fustige, lui aussi, le calendrier et « un scénario idyllique » qui « ne correspond pas du tout à notre vision de la réalité et peut nous conduire vers des déconvenues ». Il demande à ce que les EPCI soient associées aux Conseils d’exploitation, territoire par territoire. « C’est le cas partout, et c’est normal qu’un territoire, qui pense sa stratégie économique et touristique et de gestion des flux, soit associé à la vision opérationnelle développée à l’échelle d’une plate-forme ».



Un système global

Répondant aux critiques sur les retards engrangés, le président de l’Exécutif « ne voit pas comment on aurait pu tordre le bras du gouvernement sur cette affaire et être plus insistant que nous l’avons été. Cela passe par la loi et par la possibilité de discuter avec un gouvernement sur la possibilité d’un établissement public. On ne nous a jamais ouvert cette fenêtre de discussion. Quand on s’en est rendu compte fin 2023, on a essayé de chercher une solution alternative avec la CCI. Et ce n’est que le 24 mai 2024 qu’on a eu le feu vert du gouvernement pour aller sur un syndicat mixte ouvert. À partir de là, on a travaillé en respectant les délais ». Sur le risque d’une collectivité surpuissante, il affirme que le projet de rattachement, tel qu’il a été conçu, vise justement à l’empêcher. « Vous ne pouvez pas, à la fois, invoquer ce risque et me reprocher de venir avec une solution qui, au contraire, le tien totalement à distance puisque c’est un système de concession au bénéfice de la CCI ». Sur la question des EPCI, il oppose une fin de non-recevoir : « Ce n’est pas prévu dans les statuts et ce n’est pas prévu dans ma vision. Nous allons faire émerger un système aéroportuaire global pensé à l’échelle de la Corse, qui ne met pas en concurrence les différentes structures aéroportuaires, mais, au contraire, travaille à leur complémentarité, y compris dans leur équilibre financier. Ailleurs, les EPCI sont présentes quand elles sont propriétaires des infrastructures. Or, ici, c’est la CDC qui est propriétaire. Si on rentre dans cette logique, on ne s’en sortira pas ! ». Quant à la représentativité de la majorité territoriale, il est très clair : « On ne peut pas avoir un scénario de gouvernance dans laquelle la CCI a les moyens de décider seule. Et on ne peut pas non plus avoir un scénario de gouvernance dans laquelle la CCI, alliée à toute ou partie de l’opposition, décide, au sein du SMO, en place de la majorité qui a été désignée par les urnes ». La CCI de Corse statuera sur le principe de la création du SMO lors d’une Assemblée générale extraordinaire, le 3 octobre prochain. L’Assemblée de Corse se prononcera, lors de la session d’octobre, avant une validation par la loi.



N.M.