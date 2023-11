Cette année, en Corse aussi, les Restos du Coeur vont devoir refuser du monde

En raison de l’inflation et donc de l’augmentation des charges qui pèsent sur les Restos du Cœur, l’association nationale a été obligée de mettre en place deux mesures. À savoir, la réduction du barème d’admission à l’aide alimentaire et la baisse des dotations. « Il y a quelques mois de ça, le président national a lancé un appel à la suite duquel deux mesures de restriction ont été mises en place dans les départements à cause de l’augmentation des prix due à l’inflation, mais également, à cause de l’inflation toujours, d’un nombre encore plus important de personnes qui sont venues frapper à notre porte » explique Isabelle Torre, administratrice déléguée pour la Corse-du-Sud.



La première mesure concerne le barème d’admission à l’aide alimentaire. « Normalement il y a un barème pour la campagne d’hiver, et un autre pour la campagne d’été. Celui de l’été est inférieur de 30 % à celui de l’hiver. Ce qui veut dire que moins de personnes peuvent s’inscrire à la campagne d’été. Cette année, le barème d’été sera reconduit pour l’hiver. Pour calculer ce barème, il y a un calcul en fonction des ressources, des charges locatives, des dépenses qui va donner un reste à vivre. Ce reste à vire est ensuite comparé au barème pour savoir si la personne peut ou non avoir accès à l’aide alimentaire. Cette année, nous savons que des personnes vont rester au bord du chemin, qu’elles ne pourront pas être servies, car elles ne rentreront pas dans ce nouveau barème » regrette Isabelle Torre. « Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur par le Conseil national, mais il fallait agir pour ne pas aller droit dans le mur et pouvoir ainsi continuer à aider un certain nombre de personnes ».



Quant aux dotations, elles ont été réduites. Une personne seule recevait l’hiver dernier des denrées alimentaires pour confectionner neuf repas équilibrés par semaine, cet hiver, cette dotation diminue à sept repas. Pour une famille de deux personnes, la dotation passe de six repas par semaine et par personne à quatre.