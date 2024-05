Le carnet de deuil de CNI : Tallone

S’hè spenta a voce di u pueta tallunincu, unu di l’ultimi tercani di a puesia impruvisata corsa, u chjami è rispondi, ch’ellu cunsiderava cum’è un donu di natura è un ghjocu. Passiunatu, stuzzicaghjolu è erede d’una tradizione canterina arradicata à u so paese è à a so famiglia, Carlinu hà passatu a so vita à fà nasce rime per paesi, fiere è tundere, sempre guidatu da una musa chì solu quelli chì anu intesu i vechji cantà ponu cunnosce. U so versu particulare firmerà sempre in i cori di quelli chì l’annu cunnisciutu è simu sicuri chì da quassù, Carlinu cuntinuerà d’imbalsamà u paradisu d’estru paisanu è di puesia.



« A poesia hè un ghjocu

Chì quand’ellu si principia

A sai cum’ella hè

Unu cù l’astru stuzzica

Eo fendu stu ghjocu

Passerebbi a mio vita »



Carlinu raghjunghjerà a terra di Tallone dumane à cinque ore in chjesa di San Cisariu. Ch’ellu riposi in santa pace.

Presentemu e nostre parte à a famiglia d’issu gran’pueta.