Le SC Bastia face au Paris FC pour la der de la saison et de la tribune Petrignani

Si le Paris FC vient avec des ambitions ce vendredi soir (20h45) à Furiani puisqu’en lice pour une place de barragiste pour la L1, le Sporting lui n’aura plus d’enjeu, sauf, et c’est important, de clôturer l’exercice sur une bonne note devant son public. « L’objectif comme à chaque fois sera de gagner » déclare l’entraineur Michè Moretti. «Il y aura beaucoup de symbolique puisque ce sera le dernier match de la saison et aussi de la tribune Est. L’objectif sera de gagner pour grapiller quelques points et les joueurs sont conscients de ça».







Après deux matchs « sans », les protégés de M. Moretti et Lilian Laslandes se sont bien repris en allant gagner à Pau. « On a mis fin à ces mauvais résultats et on aura beaucoup moins de pression mais avec toujours l’envie de bien faire. Ne pas retomber dans nos travers comme à Annecy ou contre Amiens où il y a eu décompression et cela ne me plait pas ».





Quelle équipe le coach va-t-il aligner ce vendredi après déjà des surprises vendredi dernier à Pau : «Déjà on devra composer avec l’absence de Facinet Conte, suspendu et peut-être Tavarés qui souffre d’une vieille blessure. Il peut y avoir des surprises et un possible turn over par rapport à Pau mais les 11 du coup d’envoi seront les plus compétitifs. On ne fait plaisir à personne ».





Objectif atteint donc pour le jeune entraineur qui a dû remplacer au pied levé l’éviction de Régis Brouard. «On avait une équipe de jeunes et on a essayé de les faire progresser tout en ayant le maintien pour objectif. On a souffert, ça a été dur mais on a sauvé les meubles. Ce vendredi soir il y aura bien sûr de l’émotion car ce sera la fin de l’aventure. Après le match on se projettera sur autre chose, on aura des discussions avec les dirigeants. Personnellement ça a été une expérience forte en émotions, très enrichissante, un accélérateur en termes d’apprentissage ».